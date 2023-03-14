Haberler Yaşam Haberleri Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği miktar belli oldu
Giriş Tarihi: 14.3.2023 16:40 Son Güncelleme: 14.3.2023 16:58

Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği miktar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin 55 bin 598 lira, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise 555 bin 980 lira ödeme yapması gerektiğini bildirdi.

Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği miktar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen toplantılar hakkında bilgilendirmede bulundu.

YSK'nin bugünkü toplantısında siyasi partilerce aday gösterilecek aday Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasların belirlendiğini söyleyen Yener, "Ayrıca seçmenlerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir. Seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partilerin ittifak yapmalarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerinin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili aday olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler siyasi partiler kanunun milletvekili seçimine dair kanunun ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Başkan Yener, ayrıca görme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

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Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği miktar belli oldu
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