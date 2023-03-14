SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den adaylık ücretlerine ilişkin açıklama! | Video
Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Yener, bağımsız milletvekilliği başvuru ücretini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı başvuru ücreti ise 555 bin 980 TL olarak açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
01:52
01:00
02:23
01:40
03:27
05:04
00:55
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu | Video 13.03.2023 | 23:22
02:43
7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.03.2023 | 18:36
02:26
Perre Antik Kent, depremde hasar almadı | Video 13.03.2023 | 17:58
08:31
01:39
06:21
06:38
02:07
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.03.2023 | 14:54
01:16
"İlk Evim" kura çekimlerinde sıra İstanbul'da | Video 13.03.2023 | 14:24
12:53
03:28
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video 13.03.2023 | 12:04
03:05
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 13.03.2023 | 11:20