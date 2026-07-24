YTB Başkanı Turus, Sırbistan’ın Niş kentinde vatandaşlarla buluştu

Yaz tatilini geçirmek üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye kara yoluyla gelen vatandaşlar için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Memleket Yolu" çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Sırbistan'ın Niş kentinde vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Memleket Yolu güzergâhında mola veren aileleri ziyaret eden Turus, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek yolculukları hakkında bilgi aldı. Gurbetçilerin memlekete kavuşma heyecanına ortak olan Turus, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

KAHVE İKRAM EDİLDİ

Program kapsamında Memleket Yolu aracında vatandaşlara Türk kahvesi ikram edilirken, uzun yolculuğa kısa bir mola veren aileler dinlenme fırsatı buldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Turus, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"MEMLEKET YOLU GÖNÜLLERİ DE BİRBİRİNE BAĞLIYOR"

Buluşmada konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu'nun yalnızca bir ulaşım güzergâhı olmadığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatanla kurduğu güçlü bağın da sembolü olduğunu belirtti. Turus, "Memleket Yolu'nda, Niş'te vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan vatandaşlarımızın memlekete kavuşma heyecanına ortak olmak bizim için çok kıymetli. Kahvelerimizi paylaşırken hasretlerini, yol hikâyelerini ve Türkiye'ye dair özlemlerini dinledik. Gördük ki Memleket Yolu yalnızca ülkeleri ve şehirleri değil; insanları, hatıraları ve gönülleri de birbirine bağlıyor. Niş'te bizlerle aynı kahveyi, aynı sofrayı ve aynı muhabbeti paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yolculuklarının hayırlı ve güvenli geçmesini diliyorum" dedi.

YTB'YE TEŞEKKÜR

Buluşmaya katılan vatandaşlar ise uzun yolculuk sırasında kendilerini yalnız bırakmayan YTB yetkililerine teşekkür ederek, Memleket Yolu kapsamında gerçekleştirilen buluşmaların kendilerine moral verdiğini ifade etti. YTB'nin yaz dönemi boyunca Memleket Yolu güzergâhındaki bilgilendirme, yönlendirme ve vatandaş buluşmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör