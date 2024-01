YTD Ne Demek? Borsada YTD Açılımı Nedir, Neden Yazılıyor?

YTD kısaltmasının hem İngilizcede hem de Türkçede yer alan iki ayrı ifadeyi temsil ettiği bilinir. Dolayısıyla bu kısaltmanın açılımını merak edenlere ilk olarak söz edilen iki ayrı dildeki farklı ifadelerden bahsedilmelidir. Böylelikle esas olarak araştırılan borsadaki YTD kısaltmasının ne anlama gelip hangi durumlarda kullanıldığı anlaşılabilir. Bu da borsada YTD ne demek, açılımı nedir, neden yazılıyor gibi detaylı sorulara cevap alınmasını sağlar.

YTD Ne Demek?

Türkçede YTD kısaltmasına genellikle borsa ile ilgili olan metinlerde ve sosyal medya paylaşımlarında rastlanır. Çünkü bu ifadenin açılımı incelendiği zaman yatırımcılar ile borsaya adım atmak isteyenleri ilgilendiren sözcüklerden oluştuğu anlaşılır. Ancak bu noktada YTD kısaltmasının açılımına değinilmeden önce aktarılması gereken ek bilgiler mevcuttur. Çünkü bu kısaltmanın İngilizcede de yer aldığı bilinir. İngilizce bir kısaltma olan YTD "year to date" açılımına sahiptir. Yani bu kısaltmanın borsa ile herhangi bir ilgisi mevcut değildir. Söz edilen dildeki year to date ifadesi yılbaşından bugüne kadar anlamına gelir. "Borsada YTD açılımı nedir, neden yazılıyor?" diyenlere ise Türkçede yer alan "yatırım tavsiyesi değildir" ifadesi açıklanmalıdır. Genellikle borsaya yönelik açıklama ve yorum yapan kişilerin gönderileri ile yazılarının sonunda YTD yani "yatırım tavsiyesi değildir" ifadesine rastlanır. Bu kısaltmanın İngilizcedeki karşılığı ise NFA olarak bilinir. İngilizcede YTD kısaltmasına karşılık gelen NFA açılımı da "not financial advice" olarak belirtilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir ifadesinin hangi amaçla kullanıldığı ise aşağıdaki gibi açıklanabilir: