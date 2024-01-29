Haberler Yaşam Haberleri YTD Ne Demek? Borsada YTD Açılımı Nedir, Neden Yazılıyor?
Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:27 Son Güncelleme: 29.1.2024 13:27

YTD Ne Demek? Borsada YTD Açılımı Nedir, Neden Yazılıyor?

YTD kısaltmasının açılımını öğrenmeye çalışanlara ilk olarak bu ifadenin hem Türkçe hem de İngilizcede yer aldığı açıklanmalıdır. İncelenen kısaltmanın iki ayrı dildeki açılımına değinildiğinde kafa karışıklığı yaşanmasının önüne geçilecektir. Bu da yerli ve yabancı yatırım dünyasına meraklı olup borsada YTD ne demek, açılımı nedir, neden yazılıyor sorularına yanıt arayan kişilerin gerekli bilgileri öğrenmelerini mümkün kılacaktır.

YTD Ne Demek? Borsada YTD Açılımı Nedir, Neden Yazılıyor?

YTD kısaltmasının hem İngilizcede hem de Türkçede yer alan iki ayrı ifadeyi temsil ettiği bilinir. Dolayısıyla bu kısaltmanın açılımını merak edenlere ilk olarak söz edilen iki ayrı dildeki farklı ifadelerden bahsedilmelidir. Böylelikle esas olarak araştırılan borsadaki YTD kısaltmasının ne anlama gelip hangi durumlarda kullanıldığı anlaşılabilir. Bu da borsada YTD ne demek, açılımı nedir, neden yazılıyor gibi detaylı sorulara cevap alınmasını sağlar.

YTD Ne Demek?

Türkçede YTD kısaltmasına genellikle borsa ile ilgili olan metinlerde ve sosyal medya paylaşımlarında rastlanır. Çünkü bu ifadenin açılımı incelendiği zaman yatırımcılar ile borsaya adım atmak isteyenleri ilgilendiren sözcüklerden oluştuğu anlaşılır. Ancak bu noktada YTD kısaltmasının açılımına değinilmeden önce aktarılması gereken ek bilgiler mevcuttur. Çünkü bu kısaltmanın İngilizcede de yer aldığı bilinir. İngilizce bir kısaltma olan YTD "year to date" açılımına sahiptir. Yani bu kısaltmanın borsa ile herhangi bir ilgisi mevcut değildir. Söz edilen dildeki year to date ifadesi yılbaşından bugüne kadar anlamına gelir. "Borsada YTD açılımı nedir, neden yazılıyor?" diyenlere ise Türkçede yer alan "yatırım tavsiyesi değildir" ifadesi açıklanmalıdır. Genellikle borsaya yönelik açıklama ve yorum yapan kişilerin gönderileri ile yazılarının sonunda YTD yani "yatırım tavsiyesi değildir" ifadesine rastlanır. Bu kısaltmanın İngilizcedeki karşılığı ise NFA olarak bilinir. İngilizcede YTD kısaltmasına karşılık gelen NFA açılımı da "not financial advice" olarak belirtilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir ifadesinin hangi amaçla kullanıldığı ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  1. Borsaya adım atmak isteyen bireyler bu alanda yaşanan gelişmeleri takip etmeyi ihmal etmez. YTD kısaltması ise genellikle uzun süredir borsayı takip eden ve bu alana dair analiz yapan bireylerin gönderilerinin sonunda yer alan bir ifadedir.
  2. YTD kısaltması borsadaki gelişmelerle alakalı olarak ele alınan durumların net olmadığını temsil eder. Nitekim borsa alanındaki gelişmeler anlık olarak değişim gösterme eğilimindedir.
  3. Borsa yorumcularının yaygın olarak güncel hisselerle ilgili de yorum yaptığı bilinir. Bu bağlamda bir hissenin gelecek günlerdeki artış veya azalışına yönelik olarak yapılan yorumlara rastlanması olağandır. YTD kısaltması da bu yorumların %100 kesinlik taşımadığını hatırlatan bir ifadedir.
  4. Çeşitli metinlerde YTD yani yatırım tavsiyesi değildir ifadesinin görülmesi yapılan yorumların kişinin insiyatifine bırakıldığını da gösterir. Çünkü borsaya adım atıp hisse satın almak isteyen kişilere önerilen kıymetlerin gelecek günlerdeki değeri aniden ters yönlü bir değişim gösterebilir.

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YTD Ne Demek? Borsada YTD Açılımı Nedir, Neden Yazılıyor?
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