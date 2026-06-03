YTÜ’de 'Atığın Sıfır Noktası' Paneli: "İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız"

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin dokuz yıllık kazanımlarının değerlendirildiği panelde, çevresel sürdürülebilirlik alanında geleceğe yönelik yol haritaları da masaya yatırıldı.

Panelde İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Eyüp Debik, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş konuşma yaptı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün kıtaları aşarak Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan vizyon bir projeye dönüştüğünü belirtti. Ağırbaş, "Bugün bu etkinliğin de içinde bulunduğu haftayı İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak ilan ettik. Sayın Valimiz Davut Gülün önderliğinde İstanbul'a yeni bir marka kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın büyük şehirlerinde, Paris'te, New York'ta, Londra'da iklim haftaları var ve o iklim haftaları, o şehirlerin geleceğinin tartışıldığı ve şehirdeki bütün paydaşların ortak olarak bir ürün ortaya koyduğu önemli dönüm noktaları olarak ön plana çıkıyor" dedi.

"ŞEHRİN SIFIR ATIK POLİTİKASINI BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Ağırbaş, İstanbul'da 16 milyon vatandaşla birlikte şehrin atık politikasını beraber inşa etme hedefini ortaya koyarak, şunları söyledi:

"Bu şehirde başlayan Sıfır Atık Hareketi'ni dünyaya armağan ettik. Fakat bizim yeni markalarla dünyanın kaderine etki edecek yeni sosyal sorumluluk hareketleri ile yolumuza devam etmemiz lazım. Bu bağlamda yine 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nu icra edeceğiz. 193 ülkenin olduğu dünyamızda 183 ülkenin katılacağı Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık toplantısı olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu'na 108 ülke katılmıştı ve orada bir vizyon ortaya koymuştuk.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde demiştik ki, 10 bin yıldan fazla tarihi olan bu kadim kent, kadim şehir, müjdelenmiş şehir, sıfır atık çalışmalarının başkenti olmalı ve bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul merkezli sıfır atık çalışmalarını yapacak global ofislerinin açılmasını öngörmüştük.

İlk ofis bu yıl itibariyle açıldı. Önümüzdeki süre zarfında 10 tane daha ofisin açılmasını öngörüyoruz. Sıfır Atık Forumu, festivaller, İstanbul Sıfır Atık Haftası ve destekleyici onlarca, yüzlerce, binlerce etkinlikle beraber İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma konusunda kararlıyız"

"HEDEF İSTANBUL'U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK"

İstanbul Valisi Davut Gül, ilk kez düzenlenecek Sıfır Atık Haftası'yla birlikte İstanbul'u dünyada sıfır atığın başkenti yapmak istediklerini belirterek, "Bu haftanın içerisinde 1500'ün üzerinde etkinlik gerçekleşecek. Sıfır Atık Forumu, yani kıyaslamak için demiyorum ama Davos gibi düşünün. Geçen sene gelen kişi sayısından yüzde 50 daha fazlası. 193 ülkenin 183'ü temsilci gönderiyor ve bunun 120 tanesi bakan ve bakan üzerindeki üst düzey yöneticiler. Aslında bu Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki ciddiyetini ve Sıfır Atık Vakfı'nın kredibilitesini gösterir" dedi.

"SIFIR ATIK FELSEFESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ GENÇ NESİLLERE AKTARMAYI ARZU EDİYORUZ"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, israf etmeden refaha ulaşmak için çalışmamız gerektiğini belirterek, "Bu panelde sıfır atık felsefesini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü topluma, sanayiye ve genç nesillere aktarmayı arzu ediyoruz. Kamu, sanayi ve üniversite zincirinde döngüsel ekonominin modellerini tartışmaya açacağız. Panelde ele alınacak konulara şöyle bir baktığımızda kentsel alanlarda atık yönetimi ve yeşil şehir altyapıları tartışılacak. Atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ve endüstriyel simbiyoz olayları tartışılacak. Üretim ve tüketimde su, enerji ve malzeme ayak izinin azaltılması konuları yine tartışılacak" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞIN ÖNÜNDE KRİZ VAR"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sıfır atık konusunda mesafe kat eden bir belediye olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de zannediyorum çöpünü en yüksek oranda ayrıştıran belediyelerden bir tanesiyiz. Ben sıfır atık meselesini aslında insanlığın gelecek meselesi olarak görüyorum. Ne hikmetse insanlık siyasi fütürist olarak gelecekle ilgili tahayyüller, tasavvurlar ortaya koyar. Oysa insanlığın önünde çok da uzun olmayan bir sürede müthiş bir kriz var. Bu kriz bugün nimet olarak gördüğümüz ve varlığında kıymetini anlamadığımız, yokluğunda ise büyük bedeller ödeyeceğimiz, nefes almak gibi, yemek gibi, içmek gibi nimetlere ulaşmakta ne kadar da zorlanacağımız bir kriz bütün dünyayı bekliyor" diye konuştu.

"Dünya gemisinde herkes ortak yolculuk yapıyor" diyen Göksu, "Bu gemi batarsa herkes batacak. Eğer dünya güçlere kalmış olsaydı dünya firavunlara kalırdı. Dünya güçlere kalmaz. Dünya haklılara kalır. Dünyada iz bırakan güçler değil, dünyada iz bırakan haklardır ve insanlığın geleceğine emek verenler gayret verenlerdir. Ben bu çağın insanı olarak yoğunlaşması gereken en kıymetli şeyin, Allah'ın bize emanet olarak bıraktığı bu doğanın yeniden çocuklarımıza emanet ve miras olarak bırakılmasıdır diyorum" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK HAREKETİNİN KAZANIMLARI AKADEMİK PERSPEKTİFLE DEĞERLENDİRİLDİ

Panelde yapılan sunum ve değerlendirmelerde, Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca atık yönetimi alanında değil; kaynak verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gibi birçok başlıkta ortaya koyduğu dönüşüm ele alındı. Katılımcılar, Türkiye'nin çevresel dönüşüm vizyonuna katkı sağlayan uygulamaların ulusal ve uluslararası ölçekte oluşturduğu etkiyi akademik veriler ışığında değerlendirdi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ GÜNDEMİN MERKEZİNDE YER ALDI

Panel kapsamında sürdürülebilir şehirlerin inşasında sıfır atık yaklaşımının rolü, döngüsel ekonomi modellerinin sanayi ve yerel yönetim uygulamalarına entegrasyonu, üretim ve tüketimde kaynak verimliliğinin artırılması ile atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi gibi konular ele alındı.

Ayrıca üniversitelerin bilgi üretim kapasitesi ile kamu politikaları ve sanayi uygulamaları arasında kurulabilecek iş birlikleri değerlendirilirken, çevresel sürdürülebilirlik alanında ortak aklın güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

GENÇ NESİLLERE AKTARILACAK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜ VURGULANDI

Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda düzenlenen panelde, çevre dostu üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması, su, enerji ve malzeme ayak izinin azaltılması ile sıfır atık kültürünün toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Etkinlikte özellikle genç nesillerin çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemi vurgulanırken, üniversite–kamu–sanayi iş birliklerinin yeşil dönüşüm süreçlerine sağlayacağı katkılara dikkat çekildi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLADI

Yoğun katılımla gerçekleştirilen "Atığın Sıfır Noktası" Paneli, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda akademik bilgi birikiminin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkı sağlayacak yeni iş birlikleri için önemli bir platform oluşturdu. Panel, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine yönelik ortak vizyonun ortaya konulduğu önemli buluşmalardan biri olarak tamamlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör