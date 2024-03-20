Yücel Yılmaz, her yıl 10 bin konut inşa edecek

Balıkesir'de kentsel yenilenmeyi başlatacaklarını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşlara dayanıklı ve ucuz konutlar sunacaklarını müjdeledi. BALTOK'un alt yapısını hazırladıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Çevre ve şehircilik Bakanlığıyla görüştüm. Bize şu anda 1 milyon metrekare yer verdi. 1 Nisan itibariyle 20 ilçemizde yeni konutlarımızı çelikten inşa etmeye başlıyoruz. Binaların inşası 9 ile 10 ayda bitiyor. Bu binaların 2 kademeli fiyatı olacak. Bütün binaları yenilemek istiyoruz. İç müteahhitler bu binaları yaparken biz de kendi binalarımızı yapacağız.

ESKİ BİNASINI YIKTIRANLAR AVANTAJLI

Eski binasını yıkıyorum diyenlere avantajlar sağlayacağız. Yani git binanı yık demeyeceğiz. 2001 yılından önce yapıldıysa bu binalar depremde dayanıklı değil. Ama kentsel dönüşme bizim şehir çok uygun. Çünkü eski yerlerimiz çok. Sakarya Mahallesi'ndeki insanlara çok güzel ev verip onların tapularını BALTOK alabilir veya tapu onlarda kalır, taksitle veririz ama bu durumda binalarını yıkmalarını istiyoruz.Sakarya mahallesinde milletin camları dip dibe milleti huzursuz etmek istemiyoruz. Ada bazlı anlaştığımız herkesle bu binalardan yapıp vereceğiz. Yaptıktan sonra gel bu daireyi al, bu binadan çık biz yıkalım. O şekilde bu işi yapacağız.

BAŞKALARI GİBİ SALLAMIYORUZ

Yılda 10 bin konut yapabilir misiniz derseniz? Evet yapabiliriz. Başkası gibi değil! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi sallamıyorum. Bunu biz yaparız, her şeyi hazır. Yapacağımız 5 bin konutun 200-300 tanesi villa şeklinde, geri kalanı konut şeklinde olacak. Bu projeden herkes yararlansın istiyoruz" dedi.