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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Yük gemisinin zulasından 1,5 milyar TL'lik zehir çıktı

Yük gemisinin zulasından 1,5 milyar TL’lik zehir çıktı
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Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin motor soğutma suyu bölümünde piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar TL olan 350 kilogram kokain ele geçirildi. Dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooterları bulundu; 9 şüpheli yakalandı. Öte yandan Dubai merkezli "Dubai Bank"a yönelik Avrupa Polisi operasyonunda, dünyanın en kötü şöhretli uyuşturucu baronlarını finanse eden ağın Türkiye bağlantıları ortaya çıkarıldı. Operasyonda 21 kişi tutuklanırken, 20 milyon avro değerindeki varlığa el konuldu.

Bekir COŞKUN-Ümit Erkan DEMİRCAN-Kerim CENGİL/ SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yük gemisinin zulasından 1,5 milyar TL'lik zehir çıktı
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