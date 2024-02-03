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Giriş Tarihi: 3.2.2024 17:30 Son Güncelleme: 3.2.2024 17:50

Yük trenin lokomotifi kaza alanından kaldırılmasıyla demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen yük trenin lokomotifi kaza alanından kaldırılmasıyla demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yük trenin lokomotifi kaza alanından kaldırılmasıyla demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı

Kırıkkale-Ankara konvansiyonel demiryolunda dün sabah 5 sularında meydana gelen göçük sebebiyle dolgu malzemesiyle kapanan hatta, zift yüklü trenin lokomotifi ve 3 vagon raydan çıkarak devrildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, 2 büyük vinç ve iş makinalarıyla yürüttüğü çalışmalarını tamamlayarak, devrilen lokomotif ve vagonları kaza alanından kaldırdı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu lokomotif, başka bir lokomotif ile ray üzerinde yürütülerek Yahşihan İstasyonu'na çekildi. Kazada 2 makinist yaralanan iki makinist ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Yük trenin lokomotifi kaza alanından kaldırılmasıyla demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı
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