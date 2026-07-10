Yüksek kan şekeri beyni yaşlandırıyor

İngiltere merkezli Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kandaki glikoz düzeyi yükseldikçe beyindeki yaşlanma belirtilerinin hızla arttığını ortaya koydu. Tahmin edilen biyolojik beyin yaşı ve gerçek yaş arasındaki farkı inceleyen bilim insanları, kan şekeri kontrolünün beyin sağlığı için kritik olduğunu belirledi. Araştırma, yüksek kan şekerinin sadece beyin yaşlanmasını tetiklemediğini, demans
, Alzheimer, Parkinson, inme, depresyon ve anksiyete riskini de artırdığını ortaya çıkardı.