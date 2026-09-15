Haberler Yaşam Haberleri Yüksek kazanç vaadiyle dolandırdılar! Vatandaşlardan milyonlarca lira topladılar: Meğer paraları kuyumcu üzerinden aklayıp…
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:50

Yüksek kazanç vaadiyle dolandırdılar! Vatandaşlardan milyonlarca lira topladılar: Meğer paraları kuyumcu üzerinden aklayıp…

Niğde merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla dolandırıcılık ağı çökertildi. Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahtekarların suç gelirlerini kuyumcu üzerinden akladıkları ortaya çıkarken şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırdılar! Vatandaşlardan milyonlarca lira topladılar: Meğer paraları kuyumcu üzerinden aklayıp…
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 6 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. 11 Eylül'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

FİRARİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE #DOLANDIRICILIK

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