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Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:32

Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 kişi yakalandı

Bursa'da vatandaşları yüksek kazanç ve yatırım vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 kişi yakalandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yatırım Dolandırıcılığı" adı altında vatandaşların bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığı yönündeki soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, "Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan ekipler, Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 16 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

#BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 kişi yakalandı
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