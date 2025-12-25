Yüksek maaşla emekli olmak için son hafta! 1 gün geç başvuran daha fazla ödeyecek

DOĞUM BORÇLANMASI 760 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Doğum borçlanmasında prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Yeni yılda en düşük doğum borçlanması en az günlük 352 TL en yüksek ise 2 bin 642 TL olacak. Aylık olarak ise bu tutar 10 bin 569 TL olacak.

1 çocuk için yaklaşık olarak doğum borçlanması yaklaşık olarak 199 bin 700 TL'den 253 bin 440 TL'ye, 2 çocuk için 399 bin 400 TL'den 506 bin 880 TL'ye, 3 çocuk için ise 599 bin 100 TL'den 760 bin 320 TL'ye çıkacak.

1 Ocak'tan sonra doğum borçlanması yapacak olanlar; 1. çocuk için 54 bin TL, 2 çocuk için 107 bin TL, 3 çocuk için ise 161 bin TL daha fazla ödeyecek.