Yüksekova’da şantiye kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum tesisinde meydana geldi. 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Servet Aslan, kepçeyi yağlarken arkadan gelen bir kamyon ile ekskavatör arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları hemen durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Aslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.