Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova’da şantiye kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.9.2025 13:43 Son Güncelleme: 13.9.2025 14:22

Yüksekova’da şantiye kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum tesisinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Servet Aslan hayatını kaybetti.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da şantiye kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum tesisinde meydana geldi. 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Servet Aslan, kepçeyi yağlarken arkadan gelen bir kamyon ile ekskavatör arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları hemen durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Aslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekova’da şantiye kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz