Yüksekovalı öğrenciden ‘Pi’ rekoru

Hakkâri Yüksekova'da, öğrencilerin matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak, hem kolaylaştırmak hem de bu dersi sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında, "Pi" sayısı okuma etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan öğrencilerden İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Berat Yakar (16), "Pi" sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı. Matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısının önce 500, sonra 1500, en son 3 bin 600 basamağını ezberlediğini anlatan Yakar, "Çok mutluyum. Beni çalıştıran öğretmenime teşekkür ediyorum" dedi.