Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:54

Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde bir sitenin tenis kortlarındaki projektörleri değiştirmek için çalışma yapan elektrik işçisi 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

İçmeler Mahallesi'nde bir sitenin tenis kortlarındaki projektörleri değiştirmek için çalışma yapan elektrik işçisi Can G. (22), merdivende bulunduğu sırada fenalaşarak 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gencin, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

