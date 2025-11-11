Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

İçmeler Mahallesi'nde bir sitenin tenis kortlarındaki projektörleri değiştirmek için çalışma yapan elektrik işçisi Can G. (22), merdivende bulunduğu sırada fenalaşarak 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gencin, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.