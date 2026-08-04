Yüksekten düşen işçi kurtarılamadı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Atatürk mahallesi Talat Göğüs Sokakta bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre 27 yaşındaki İnanç, çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnanç A., acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanç A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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