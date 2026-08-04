Haberler Yaşam Haberleri Yüksekten düşen işçi kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:13

Yüksekten düşen işçi kurtarılamadı

Çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yüksekten düşüp ağır yaralanan 27 yaşındaki işçi kurtarılamadı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yüksekten düşen işçi kurtarılamadı
  • ABONE OL

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Atatürk mahallesi Talat Göğüs Sokakta bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre 27 yaşındaki İnanç, çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnanç A., acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanç A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekten düşen işçi kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA