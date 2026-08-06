Yüksekten düşüp ölen Eyüp Can Güner dosyasında yeni gelişme: Vücudundaki kesi izleri araştırılıyor

OĞLUNUN BIÇAKLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can ise sanık Ulaş'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlum sanık tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Bunun aksi olan raporları kabul etmiyorum. Olay günü oğlum ve sanıktan başka o pasaja giren kimse bulunmamaktadır. Oğlumun ölümünden sanık sorumludur" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, Güner'in vücudundaki kesi izlerinin bıçaklanma sonucu oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik bilirkişi görüşünün bulunduğu Adli Tıp raporunun da arasında olduğu dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör