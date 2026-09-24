Yumruk atan nişanlısını öldürdü

Adana'da evlilik hazırlığında olan Ayşegül Kırğıl, erken uyandırdığı gerekçesiyle kendisini darp eden nişanlısı Hasan Temur'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 21 Eylül saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Resmi nikâh için gün sayan Ayşegül Kırğıl (19) ile nişanlısı Hasan Temur (18), nikâh işlemleri için gerekli kan tahlillerini yaptırmak üzere hastaneye gitme planı yaptı. Ayşegül Kırğıl, uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Erken uyandırılmasına öfkelenen Hasan Temur, nişanlısını yumruk ve tokatla darp etmeye başladı. Yaşanan arbedede genç kız, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Temur kanlar içinde yere yığılırken, Kırğıl'ın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Temur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

'UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM'

Şüpheli Ayşegül Kırğıl, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Sadece uyandırmak istemiştim ama birden sinirlenip bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" diyen Ayşegül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.