Yumruklu magandaya 180 bin lira ceza

Fatih’te aracından inerek diğer sürücüye hakaret edip otomobili yumruklayan B.Ş.’ye 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine 60 gün el konuldu

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmasında, Fatih'te bir sürücünün trafik tartışmasında aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve otomobili yumrukladığı belirlendi. Yapılan incelemede saldırgan sürücünün B.Ş. olduğu belirlendi.
Çeşitli sanal medya hesaplarında yayınlanan videonun ardından kimliği tespit edilen saldırgan sürücü B.Ş., polis ekiplerince yakalandı.
Polis merkezine götürülen B.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira ceza yazıldı.
Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen B.Ş.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

