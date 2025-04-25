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Giriş Tarihi: 25.4.2025 19:37 Son Güncelleme: 25.4.2025 22:22

Yumruklu ve silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar’da iki gurup arasında çıkan tartışma sonucu motosikletli kişiler tarafından önce yumruklu sonra da silahlı saldırıya uğrayan Cihaz Açıkgöz (41) tedavi için kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yumruklu ve silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, 20 Nisan'da Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup, bir süre sonra motosikletle tekrar geldi. O sırada Cihan Açıkgöz'ü göre şüpheliler önünü keserek yumruk attı.

YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere serilen Açıkgöz'e, o sırada iddiaya göre motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Cihan Açıkgöz'ün yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cihan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yumruklu ve silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
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