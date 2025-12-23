SON DAKİKA… Doğum günü pastası yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Remziye Horuz’un ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten kısa süre sonra fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
PASTANE ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NUMUNE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesi, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılacak incelemenin sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi.
CENAZE ŞANLIURFA'YA UĞURLANDI
Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.