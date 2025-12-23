Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Doğum günü pastası yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Remziye Horuz’un ölümüyle ilgili yeni gelişme!
SON DAKİKA… Ağrı’da yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, “yumurtasız” denilerek satılan doğum günü pastasını yedikten sonra hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle ilgili gözler, pasta örneğinin incelenmek üzere gönderildiği İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na çevrildi. Pastane çalışanları hakkında da karar verildi.

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten kısa süre sonra fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PASTANE ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NUMUNE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesi, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılacak incelemenin sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi.

CENAZE ŞANLIURFA'YA UĞURLANDI

Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

