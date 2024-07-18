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Giriş Tarihi: 18.7.2024 04:27

Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararı için düzenlenen konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, sahnede olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini isteyince kriz yaşandı. İsteği yerine getirilmeyen Vandi, konsere çıkmaktan vazgeçti

DHA
Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı

Çeşme'de düzenlenen Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde eğitim yararına verilen konserde bayrak krizi yaşandı. Konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar tarafından yapılan açıklamada son dakikada elde olmayan nedenlerle sahneye çıkamadığını belirtti.

İddiaya göre Vandi, sahnede asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istedi. Bu isteği reddedilen şarkıcı, sahneye çıkmaktan son anda vazgeçti. Vandi'nin Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını, ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi.

Konsere gelen izleyiciler daha sonra hep bir ağızdan İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

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Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin Türk bayrağı ve Atatürk hazımsızlığı
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