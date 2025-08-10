Yunan sınırında hayatını kaybeden genç Mardin’de toprağa verildi

Avrupa'ya göç etmek hayali ile yola çıkan iki çocuk babası 30 yaşındaki Mardin Kızıltepeli Sedat Kartal, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan trajik bir olayda hayatını kaybetti. Yaklaşık bir hafta önce Yunanistan sınırında yaşanan olayda, kaçak yollardan Avrupa'ya göç etmek isteyen 16 kişilik göçmen grubunun arasında bulunan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sedat Kartal, Edirne üzerinden Yunanistan tarafına geçmeye çalışırken Yunan askerlerin göçmen grubunun üzerine açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Ailesinin iddiasına göre Yunanistan tarafında açılan ateş ateş sonucu ağır yaralanan çocuklarına gerekli müdahalenin yapılmaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddiasında bulundu.

Otopsi ve işlemler nedeniyle yaklaşık bir hafta sonra ailesi tarafından teslim alınarak memleketine getirilen iki çocuk babası 30 yaşındaki Sedat

Kartal'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi'nde gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi. Sedat Kartal'ın daha önce TIR şoförlüğü yaptığı öğrenildi.