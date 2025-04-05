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Giriş Tarihi: 5.4.2025 19:04 Son Güncelleme: 5.4.2025 21:14

Yunanistan kaçmak isteyen 2 FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi güvenlik güçleri tarafından son anda yakalandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Ali Can ZERAY
Yunanistan kaçmak isteyen 2 FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri FETÖ terör örgütü üyelerinin kaçışlarını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak 2 ülkenin sınırı belirleyen Meriç nehri yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede sınıra doğru ilerleyen 2 kişiyi gördü.

Yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştığı anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna getirilerek kimlik kontrolü yapılan şüpheli İ.K ve D.Ç., olduğu ve haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Yunanistan kaçmak isteyen 2 FETÖ’cü yakalandı
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