Yunanistan kaçmak isteyen 2 FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri FETÖ terör örgütü üyelerinin kaçışlarını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak 2 ülkenin sınırı belirleyen Meriç nehri yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede sınıra doğru ilerleyen 2 kişiyi gördü.

Yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştığı anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna getirilerek kimlik kontrolü yapılan şüpheli İ.K ve D.Ç., olduğu ve haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.