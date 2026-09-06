Yunanistan ölüme terk etti, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen Lastik bot içerisinde 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Göçmenler kurtarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aynı gün Menderes ilçesi açıklarında ikinci bir ihbar değerlendirildi. Denizde can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine KB-89 ve TCSG-311 borda numaralı Sahil Güvenlik gemi ve botları bölgeye intikal etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen daha ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

FARKLI UYRUKLARDAN 57 KIŞI

Ekipler tarafından kurtarılan toplam 57 düzensiz göçmenin 37'sinin Yemen, 9'unun Somali, 8'inin Sudan, 2'sinin Çad ve 1'inin Etiyopya uyruklu olduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör