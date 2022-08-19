Yunanistan Türkiye basketbol maçı canlı izle! Türkiye Yunanistan basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMESİNE GİDİYOR!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen hazırlık maçları ardından Akropolis Turnuvası kapsamında Gürcistan, Polonya ve Yunanistan gibi takımlarla bir araya geliyor.

12 Dev Adam basketbol Dünya Kupası elemeleri kapsamında Sinan Erdem'de Sırbistan karşısında ter dökecek. Sıkı bir hazırlık dönemi geçiren A Milli Basketbol Takımı Ergin Ataman yönetiminde Avrupa'da ve dünyada mücadele edecek.