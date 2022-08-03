Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Yunanistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:55 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:55

Yunanistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Yunanistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Yunanistan’ın konum olarak Türkiye’ye yakın olması, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki Yunanistan vize istiyor mu? Türkiye’den Yunanistan’a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Yunanistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Yunanistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yunanistan vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Yunanistan Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması, ikili ilişkilerin olması ve birçok kültürel zenginliğinin bulunması da buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Yunanistan vize istiyor mu, Türkiye'den Yunanistan'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yunanistan Vize İstiyor Mu?

Yunanistan'a seyahatte bulunacak (hizmet, diplomatik, hususi pasaport hamilleri hariç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vize protokolüne göre vizeye tabiidirler. Schengen Anlaşması'na dayanan Yunanistan vize protokolü, Yunanistan'dan transit geçecek vatandaşlarımız için de vize alma zorunluluğu getirmektedir. Sınır kapılarında vize verilme uygulaması bulunmamaktadır ve pasaportlarda istenen asgari geçerlilik süresi vize süresinin bitiminden itibaren 3 aydır.

Yunanistan'ın kıyılar olarak Türkiye'ye yakın olması ve doğrudan deniz seferlerinin bulunması Yunan adalarına ziyarette 2012 yılından beri kolaylaştırılmış olup limanlarda 15 günlük vizeler verilmektedir. Söz konusu prosedür, 2017 yılında 1 Nisan – 30 Eylül arasında Midilli, Sakız, Sisam, Rodos, İstanköy, Meis ve Sömbeki adalarını kapsayacak şekilde uygulanmıştır.

Yunanistan pasaportlarda KKTC giriş/çıkış damgası bulunması halinde ülkeye giriş izni vermemektedir. Diğer bir önemli konu ise Yunanistan doğumlu vatandaşların pasaportlarında doğum yerlerinin Türkçe ve İngilizce isimlerinin yanında "GR" ibaresiyle birlikte olması gerekmektedir.

Vize Kalktı Mı?

Yunanistan'ın uyguladığı protokoller bakımından vizenin kaldırılması söz konusu değildir. Yunanistan transit geçişler de dahil olmak üzere ülkeye girişlerde Schengen vizesi protokolleri uygulanmaktadır. Bu yüzden Yunanistan'a gidecek vatandaşlarımız vize işlemlerini Yunanistan'ın istediği protokoller dahilinde sağlamalıdır.

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Yunanistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Yunanistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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