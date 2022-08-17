Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır? Yunanistan Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Yunanistan, Schengen Bölgesi'ne üye olan Avrupalı devletler arasında yer almaktadır. Schengen; AB pasaportsuz şekilde bulunan seyahat bölgelerini temsil etmektedir. Bu duruma bağlı olarak, Yunanistan vize başvurusu için öncelikli olarak, Yunanistan Schengen vizesi başvurusu yapılmalıdır. Peki, Yunanistan vizesi nasıl alınır, Yunanistan'a Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Dilerseniz tüm detayları haberimizde birlikte öğrenelim...

Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır?

Alınmak istenen Yunanistan vizesi; İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu ya da Yunanistan Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden alınacak vize başvuru formunun eksiksiz ve yanlışsız şekilde doldurulması ile gerçekleşmektedir. Ayrıca, alınmak istenen vizenin; ticari, turistik, eğitim gibi belirli türleri bulunmaktadır. Buna göre, bu evrakların eksiksiz bir biçimde tamamlanması ve doldurulması gerekmektedir. İstenen dil ile beraberi, büyük harflerle, kişinin pasaportunun üstünde yazılı olan bilgilere bağlı olacak şekilde, vize başvuru belgesi veya formu doldurulmalıdır. Daha sonra ıslak imzayla birlikte tüm evraklar hazırlanmalı ve internetten yine, randevu tarihi alınmalıdır. Bu tarihe göre ise, yetkili vize başvuru merkezlerine yahut akredite acentelere, bu dosya gönderilmelidir. Son olarak, biyometrik girişlerin tamamlanmasının ardından da, belgeler konsolosluğa gönderilir ve onay süreci başlar.

Yunanistan Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Bankalardaki mevcut ismi Helen Cumhuriyeti olan Yunanistan, Schengen Bölgesine üye olan devletlerden bir tanesidir. Bu sebeple ülkemizden Yunanistan'a seyahat edecek olan vatandaşlar, Yunanistan ziyareti için Schengen vizesi almak zorundadır. Bu sebeple, birçok vatandaş, Yunanistan için Schengen vize başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırmaktadır. Yunanistan Schengen vizesi başvurusu için gerekli adılar şu şekildedir;

Yunanistan'a seyahat etme nedeni belirlenmelidir.

Schengen Bölgesi - Yunanistan için kaç defa giriş yapılması gerektiği belirlenmelidir.

Başvuru için gerekli olan tüm belgeler toplanmalıdır.

Schengen vizesi için randevu alınmalıdır.

Başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvuru ücreti ödenmelidir.

Yunanistan Schengen vizesi başvurusu ilgili yerlere gönderilmelidir.

Yunanistan Schengen vizesi başvurusunun nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmaların yanında, vatandaşlar, bu vizenin ücretini de merak etmektedir. Güncel olarak Yunanistan vizesi için gerekli olan ödeme ücreti, 60 Euro olarak belirlenmiştir.