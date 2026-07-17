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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Yunanistan’a gitti 9 aydır kayıp

Bingöl’de yaşayan Taner Balat (23) 9 ay önce Avrupa hayaliyle yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. O tarihten beri kayıp olan gencin ailesi evlatlarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor

Yunanistan’a gitti 9 aydır kayıp
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B'de yaşayan Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve o tarihten bu yana haber alamadıkları Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istedi. Anne Gülsel Balat, "Çaresiz kaldım. 9 aydır ekrana çıkmak istemedim. 'Umut Allah'tandır' dedim, bir yerden ışık gelir mutlaka. Çaresiz kaldım. Sadece evladımı istiyorum, bana yardım edin" dedi.

HİÇBİR HABER ALAMADIK
Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "3 çocuk babasıyım. En büyük oğlum Taner'di. 9 ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu süre zarfı içerisinde bize destek olan, bize yardımcı olan bütün halkımıza, bütün devlet kurumlarına hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumu bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. DHA


SON GÖRÜNTÜSÜNDE BİLET ALIYOR
Taner Balat'ın Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e gitmek için bilet aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yunanistan'a giden ailenin kendi imkanlarıyla ulaştığı görüntülerde, Balat'ın otogardaki bir firmanın görevlisinden bilet aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

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#YUNANİSTAN #BİNGÖL

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