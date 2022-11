Yunanistan’ın ölüme ittiği 167 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım günü Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 3 lastik bot içerisindeki 74 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 39 göçmeni kurtardı.

Ekipler, 26 Kasım günü saat 16.36 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı. Ekipler, 27 Kasım günü saat 05.45 sıralarında yine Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı içerisindeki 47 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.