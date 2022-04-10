Yunus artık Türk doktorlara emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatın ardından ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilen Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Anne Zeynep Rahou, Fas ve Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan 2 aylık bebeğinin tedavisi için sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istemişti. Yunus bebek ile annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou'yu getiren ambulans uçak önceki gece saat 01.00 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağı karşılayan sağlık görevlileri, Yunus bebeği ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti.Bakan Koca, Yunus bebeğin getirilmesinin ardından medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi (PSD) hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir. Yunus'un annesi tüm seçenekleri zorlamış. 'Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü' diyor. 'Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil' dendiğinde, Cumhurbaşkanı'mızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye'de" ifadelerine yer verdi.Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin "primer silyer diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti. Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol, "Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir" dedi.Yunusşu anda solunum cihazı desteği ile yaşıyor.Akciğerlerindeki tutulumun ve balgamınsöktürülmesi için tedavi uyguluyoruz.Akciğerlerdeki etkiyi kaldırmaya çabalıyoruz.Küçük Yunus'un hastalığı doğuştan.Yaşama tutunması için çalışıyoruz.