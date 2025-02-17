Yunus Emre Enstitüsü Meksika’da ‘Lale Festivali’ düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi tarafından Meksika'da ilk kez "Lale Festivali" düzenlendi. Başkent Meksiko'daki YEE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Meksikalı misafirlere tarihte, edebiyatta ve sanatta lalenin yeri, İstanbul'da her yıl düzenlenen Lale Festivali ve Osmanlı'daki Lale Devri gibi konularda bilgi verildi. Lalenin Anadolu'ya, oradan Hollanda'ya Türkler aracılığıyla ulaştırıldığını öğrenen katılımcılar, bu bilgi karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Katılımcılar, çeşitli atölye çalışmalarına katılmanın yanı sıra "origami" sanatıyla renkli laleler yaptı. Lale dikme etkinliğinde ise katılımcılar, hediye edilen laleleri saksılarına dikti ve bakımı hakkında bilgi aldı.