Yunus Emre Enstitüsü’nden çocuklara Türkçe hazinesi

Yunus Emre Enstitüsü
, çocukların Türkçe
öğrenme sürecini eğlenceli ve nitelikli içeriklerle desteklemek amacıyla hazırladığı Çocuk Öyküleri Serisi'ni yayıma hazırladı. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen çocuklar ile iki dilli Türk çocuklarına yönelik hazırlanan seri, 10 farklı öykü kitabından oluşuyor. Seride "Ada'nın Minik Kardeşi", "Küçük Arı Bibi", "Ayla ve Mimi", "Gümüş
'ün Dileği", "Kırmızı Kumbaranın Sahibi", "Peti'nin Kulakları", "Sebzeler Mahkemede", "Sevimli Bozo", "Topik ve Süslü" ve "Zamanı Şaşıran Horozlar" adlı kitaplar yer alıyor. Çocukların birbirinden eğlenceli kahramanlarla tanışmasını sağlayan öyküler, aynı zamanda kelime dağarcığı, okuma becerisi ve Türkçe ifade gücünün geliştirilmesine katkı sunuyor. Seriyle çocukların Türkçeyi yalnızca öğrenmeleri değil, günlük yaşamın içinde kullanarak sevmeleri de hedefleniyor. Öykülerde dil gelişiminin yanı sıra sevgi, sabır, dostluk, dürüstlük ve hoşgörü gibi evrensel değerler de işleniyor. Çocukların bedensel farklılıkları tanıması ve farklılıklara saygı göstermesinin önemine de dikkat çekiliyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör