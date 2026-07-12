Yunus Emre Enstitüsü’nden gastrodiplomasi

Mutfak kültürü yalnızca yemeklerden ibaret değil, tarih, gelenek, paylaşım, misafirperverlik ve toplumsal hafızayı içinde barındıran güçlü bir kültürel taşıyıcı niteliği taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışındaki temsilcilikleri ve uluslararası iş birlikleri marifetiyle Türk mutfağını sadece lezzet bağlamında değil; kültür ve tarih boyutlarıyla tanıtan nitelikli faaliyetler yürütüyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün gastrodiplomasi faaliyetleri, klasik yemek tanıtımının ötesine geçerek önde gelen şeflerin katılımıyla uygulamalı atölyeler, Türk mutfağı haftaları gibi büyük organizasyonlar ve yaz okulları gibi farklı formatlarda gerçekleştiriliyor. Bu alandaki en görünür faaliyetlerden biri, Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" olarak öne çıkıyor. Her yıl "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından dünyanın farklı coğrafyalarında birçok etkinlik düzenleniyor.

SEVGİ SOFRASI KURULUYOR

Gastrodiplomasi alanında Yunus Emre Enstitüsü'nün önde gelen çalışmalarından biri de "Sevgi Sofrası" temalı faaliyetler. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilen "Yunus Emre Sevgi Sofrası" projesi kapsamında, gastrodiplomasinin insani ve kültürel temas boyutu ön plana çıkarılıyor. Viyana, Budapeşte, Moskova, Kahire ve Taşkent'te kurulan sevgi sofralarında diplomatlar ve sivil toplum temsilcileri bir araya getirildi. Bu etkinlikler, Türk mutfağının nitelikli bir biçimde tanıtılmasına katkı sundu.

Yunus Emre Enstitüsü'nün gastrodiplomasi alanındaki önemli çalışmalarından biri de "Türk Mutfağı Yaz Okulu" programı oldu. 2025 yazında yürütülen program kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcılar, Türk mutfağını bizzat yerinde görme ve deneyimleme imkânı elde etti. Program, katılımcıların Türk mutfağının tarihî ve kültürel arka planını daha yakından tanımalarına da olanak sağladı.

KALICI BAĞ OLUŞTURULUYOR

Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen gastrodiplomasi faaliyetleri, Türk mutfağının dünyanın farklı coğrafyalarında tanınmasını ve deneyimlenmesini sağlayarak kalıcı bağlar kurulmasına hizmet ediyor. Bu minvalde Türk mutfağı etrafında kurulan her bağ, Türkiye'nin yumuşak güç potansiyeline katkı sağlayan, kültürler arası diyaloğu güçlendiren ve ülkemizin uluslararası arenadaki görünürlüğüne nitelikli katkı sunan stratejik bir değer taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü bu çalışmalar Türk mutfağının tanıtımında rol üstlenmeye devam ediyor.