Yurdun kuzeyi beyaza büründü

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun kuzey kısımlarını etkisi altına aldı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların tedbirli olmaları ve mecbur olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.