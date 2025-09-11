Yurdunuza hoş geldiniz

2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak haberi sosyal medya hesabından duyurarak "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt başvuru sonuçlarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00'e kadar, sistemde yer alan "Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerinse yurt hakkı geçersiz sayılacak. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek olup, öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.