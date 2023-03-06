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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Yüreğimizi yaktın Berk

Dilan KAYA Dilan KAYA
Yüreğimizi yaktın Berk
Ankara'da yaşayan mühendis İsmail Berk Odabaşı (28), iş için 2 haftalığına gittiği Kahramanmaraş'ta konakladığı Arıkan Otel'in enkazında hayatını kaybetti. Kız kardeşi Sena Odabaşı, sosyal medya hesabından acısını paylaştı: "Benim tek kardeşim, bir annenin ise tek oğluydu. Arkadaşları tarafından çok sevilen, girdiği her ortamın neşesi olan, herkesi güldüren ve her sıradan genç gibi hayalleri olan biriydi. Depremden yalnızca 2 hafta sonra çalışmak için İngiltere'ye gidecekti. Çalıştığı için Gazi Üniversitesi'ndeki yüksek lisansını dondurmuştu." Ağabeyinin makineleri, arabaları, Formula 1'i ve Beşiktaş'ı çok sevdiğini ifade eden Sena Odabaşı, "Çok iyi resim çizerdi ve heves edip kendi maaşıyla aldığı bas gitara merak sarmıştı. Ondan geriye tuttuğu takımın formaları, okuduğu kitaplar, çizdiği resimler ve o bas gitarıyla birlikte bir sürü yarım hayali kaldı. Geride bırakabileceği bir malı mülkü, parası yoktu. Hepimiz gibi gelecek kaygıları yaşıyordu. Hayaller kuruyordu, çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

SORUMLULAR CEZASIZ KALMASIN
İsmail Berk'in cenazesinin doğduğu hastane olan Gülhane Hastanesi'ne getirildiğini belirten Sena Odabaşı, "Abim 28 yaşında ve yarım kalan hayalleriyle bir başına toprak altında. Ağabeyim ve diğer tüm canların katilleri cezasız kalmasın" dedi.

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Yüreğimizi yaktın Berk
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