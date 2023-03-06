Yüreğimizi yaktın Berk

Ankara'da yaşayan mühendis İsmail BerkOdabaşı (28), iş için 2 haftalığına gittiğiKahramanmaraş'ta konakladığı ArıkanOtel'in enkazında hayatını kaybetti. Kızkardeşi Sena Odabaşı, sosyal medyahesabından acısını paylaştı: "Benim tekkardeşim, bir annenin ise tek oğluydu.Arkadaşları tarafından çok sevilen, girdiğiher ortamın neşesi olan, herkesi güldürenve her sıradan genç gibi hayalleriolan biriydi. Depremden yalnızca 2 haftasonra çalışmak için İngiltere'ye gidecekti.Çalıştığı için Gazi Üniversitesi'ndekiyüksek lisansını dondurmuştu."Ağabeyinin makineleri, arabaları,Formula 1'i ve Beşiktaş'ı çok sevdiğiniifade eden Sena Odabaşı, "Çok iyi resimçizerdi ve heves edip kendi maaşıylaaldığı bas gitara merak sarmıştı. Ondangeriye tuttuğu takımın formaları, okuduğukitaplar, çizdiği resimler ve o bas gitarıylabirlikte bir sürü yarım hayali kaldı.Geride bırakabileceği bir malı mülkü,parası yoktu. Hepimiz gibi gelecek kaygılarıyaşıyordu. Hayaller kuruyordu, çalışıyordu"ifadelerini kullandı.İsmail Berk'in cenazesinin doğduğu hastane olan Gülhane Hastanesi'ne getirildiğini belirten Sena Odabaşı, "Abim 28 yaşında ve yarım kalan hayalleriyle bir başına toprak altında. Ağabeyim ve diğer tüm canların katilleri cezasız kalmasın" dedi.