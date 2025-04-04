Yüreğinize sağlık

Kayseri Erciyes 38 FK takımı deplasman dönüşü Amasya-Çorum karayolunda trafik kazasına denk geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole indikten sonra beton bloğa çarparak durabildi. Hızla araçtan inerek kaza yapan otomobildeki aileye yardım eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü sporcuları araçta sıkışan 3 çocuğu kurtararak güvenli alana aldılar. 112'ye ihbarda bulunan takım yetkilileri bir yandan da ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kazaya tanık olan sağlık ekibi, futbolcular ve teknik heyet araçta sıkışan üç çocuğu kurtardıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.