Haberler Yaşam Haberleri Yürek burkan kaza! 22 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 7.08.2026 11:14

Yürek burkan kaza! 22 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan 22 yaşındaki Ahmet Y. hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yürek burkan kaza! 22 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi
  • ABONE OL

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde Viranşehir ilçe merkezi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Ahmet Y.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 22 yaşındaki Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatırken, Ahmet Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürek burkan kaza! 22 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA