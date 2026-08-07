Yürek burkan kaza! 22 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde Viranşehir ilçe merkezi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Ahmet Y.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 22 yaşındaki Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatırken, Ahmet Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.