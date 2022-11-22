Haberler Yaşam Haberleri Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu? TRT 1 Dünya Kupası maçları sonrası Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:33

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu? TRT 1 Dünya Kupası maçları sonrası Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?

Katar Dünya Kupası 2022, Pazar günü başladı ve 18 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında TRT 1 dizileri ara verecek. Bu sebeple Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Teşkilat, Balkan Çıkmazı ve Gönül Dağı bu hafta gösterilmeyecek. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? Bu akşam Yürek Çıkmazı olacak mı? İşte detaylar…

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu? TRT 1 Dünya Kupası maçları sonrası Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu, Dünya Kupası başlamasıyla birlikte aratılıyor. Birçok TRT 1 dizisi, ekranlara bir süre veda ediyor. Bugün de 4 maç ile Dünya Kupası bütün günü dolduruyor. Bu sebeple Yürek Çıkmazı bu akşam var mı cevap arıyor. Peki, bu akşam Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?

YÜREK ÇIKMAZI GERÇEK HİKAYE Mİ UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı'nın hikayesi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğu da vurgulanıyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİ KONUSU

Cennet Tekin'in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıklar bir bir yankılanacak…

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener, Dilara Aksüyek

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Normalde 20.00'da başlaması gereken Yürek Çıkmazı, Dünya Kupası maçları sebebiyle 21.00'da başlayacak. Yürek Çıkmazı özetsiz bir şekilde saat 21.00'da yayımlanacak.

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

22 KASIM SALI

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

16.00: Danimarka - Tunus

19.00: Meksika - Polonya

22.00: Fransa - Avustralya

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