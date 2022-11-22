Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu? TRT 1 Dünya Kupası maçları sonrası Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu, Dünya Kupası başlamasıyla birlikte aratılıyor. Birçok TRT 1 dizisi, ekranlara bir süre veda ediyor. Bugün de 4 maç ile Dünya Kupası bütün günü dolduruyor. Bu sebeple Yürek Çıkmazı bu akşam var mı cevap arıyor. Peki, bu akşam Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?