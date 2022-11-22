Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu? TRT 1 Dünya Kupası maçları sonrası Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu, Dünya Kupası başlamasıyla birlikte aratılıyor. Birçok TRT 1 dizisi, ekranlara bir süre veda ediyor. Bugün de 4 maç ile Dünya Kupası bütün günü dolduruyor. Bu sebeple Yürek Çıkmazı bu akşam var mı cevap arıyor. Peki, bu akşam Yürek Çıkmazı olacak mı, saat kaçta?
YÜREK ÇIKMAZI GERÇEK HİKAYE Mİ UYARLAMA MI?
Yürek Çıkmazı'nın hikayesi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğu da vurgulanıyor.
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI
Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener, Dilara Aksüyek
YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Normalde 20.00'da başlaması gereken Yürek Çıkmazı, Dünya Kupası maçları sebebiyle 21.00'da başlayacak. Yürek Çıkmazı özetsiz bir şekilde saat 21.00'da yayımlanacak.
DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
22 KASIM SALI
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan
16.00: Danimarka - Tunus
19.00: Meksika - Polonya
22.00: Fransa - Avustralya