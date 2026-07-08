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Giriş Tarihi: 8.07.2026 18:36

Yürek yakan kazada yaşamını yitiren baba, kızı ve yeğeni dualarla uğurlandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tır çekicisinden ayrılan dorsenin yola devrilmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren baba, kızı ve yeğeni gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Yürek yakan kazada yaşamını yitiren baba, kızı ve yeğeni dualarla uğurlandı
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Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolunun Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çekicisinden ayrılarak yola devrildi ve yolu ulaşıma kapattı.

Yolun kapanması nedeniyle aynı istikamette ilerleyen iki araç birbirine çarptı. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari aracın sürücüsü Ferit Baldız (50), kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ferit Baldız ile kızı Gizem Baldız (17) ve yeğeni Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Ferit Baldız'ın Tekirdağ ve Muratlı'da uzun yıllardır pastane işletmeciliği yaptığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve yeğeni Buse Naz Çiçek için Muratlı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazının ardından baba, kızı ve yeğeni dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ

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Yürek yakan kazada yaşamını yitiren baba, kızı ve yeğeni dualarla uğurlandı
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