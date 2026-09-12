Yürekleri ısıtan kavuşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturdu. Devlet koruması altındaki çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesini de ziyaret eden Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.

MUTLU BİR GELECEKLERİ OLSUN

Bakan Göktaş, "Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var". Bakan Göktaş, "Onları huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temel önceliğinin çocukların sevgi dolu ve güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu belirten Bakan Göktaş, çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini aktardı.

SEVGİ DOLU BÜYÜSÜNLER

Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk da gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade eden Bakan Göktaş, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir" diye konuştu. ŞAM/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör