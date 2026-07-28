Yurt dışı hatlarından tehdit mesajları attılar, iş yeri ve 6 aracı kurşunladılar!

30 Haziran 2026 tarihinde Şenlikköy Mahallesi'nde meydana gelen kurşunlama olayının ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı saha, kamera ve teknik takip çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda saldırıda kullanılan ikiz plaka takılı çalıntı araç Esenler'de terk edilmiş halde bulundu.

KALAŞNİKOF VE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 241 adet fişek, yüz maskesi ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği, çalıntı araçları temin ettiği ve birlikte hareket ettiği belirlenen M.Z., Ç.M.C. ile suça sürüklenen çocuk M.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.