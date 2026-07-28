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Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:04

Yurt dışı hatlarından tehdit mesajları attılar, iş yeri ve 6 aracı kurşunladılar!

İstanbul Bakırköy’de bir iş yeri ile park halindeki 6 aracı hedef alan silahlı saldırının failleri Gasp Büro ekiplerince yakalandı. Yurt dışı hatları üzerinden gönderilen tehdit mesajlarıyla desteklenen saldırıya karışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda Kalaşnikof tüfek, Glock tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yurt dışı hatlarından tehdit mesajları attılar, iş yeri ve 6 aracı kurşunladılar!
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30 Haziran 2026 tarihinde Şenlikköy Mahallesi'nde meydana gelen kurşunlama olayının ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı saha, kamera ve teknik takip çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda saldırıda kullanılan ikiz plaka takılı çalıntı araç Esenler'de terk edilmiş halde bulundu.

KALAŞNİKOF VE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 241 adet fişek, yüz maskesi ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği, çalıntı araçları temin ettiği ve birlikte hareket ettiği belirlenen M.Z., Ç.M.C. ile suça sürüklenen çocuk M.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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Yurt dışı hatlarından tehdit mesajları attılar, iş yeri ve 6 aracı kurşunladılar!
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