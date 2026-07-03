Yurt dışına çıkarma vaadiyle dolandırılıcılık yaptılar! Organize suç örgütü çökertildi

Yurt dışına göndermek vaadiyle 140 bin TL dolandırılan bir vatandaşın müracaatı üzerine, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen soruşturma yapıldı. Liderliğini birçok suç kaydıyla dikkat çeken S.T.'nin yaptığı, Ş.Y., E.M., A.K., B.S. ve İran uyruklu S.K.M.'nin üyesi olduğu 6 kişilik organize suç örgütünün, Tunceli ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir ağ kurduğu tespit edildi. Şebekenin; çaresiz durumdaki Türk vatandaşlarını yasal ya da illegal yollarla yurtdışına çıkarma, yabancı uyruklu şahıslara ikamet izni ve vatandaşlık alma vaatleriyle, sahte hastane raporları, konsolosluk belgeleri ve resmi ikamet evrakları düzenleyerek 8 mağduru dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

GİZLİ NOT DEFTERİNDEN ÇIKAN MİLYONLUK VURGUN

Suç örgütünün faaliyetlerine son vermek üzere, 30 Haziran 2026 günü, Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri dahil şebekenin tüm üyeleri kıskıvrak yakalandı. Örgüt liderinin işyerinde yapılan aramalarda ele geçirilen gizli karapara not defterleri, vurgunu gözler önüne serdi. Yapılan tespitler ve ele geçirilen defterlerdeki kayıtlardan suç örgütünün mağdurları toplam 1 milyon 401 bin 550 TL ve 9 bin 700 dolar dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI VE DİJİTAL VERİLER

Operasyonda, 2 adet para hareketlerinin tutulduğu not defteri, yabancı uyruklu şahıslara ait çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye ve kimlik/pasaport fotokopileri, şüpheliler arasındaki kirli para trafiğini kanıtlayan para transfer evrakı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve 7 adet sim karta el konuldu.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, suç örgütü üyelerinden 3'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.