Yurt genelinde alarm verildi: Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! O illerimizde yaşayanlar dikkat…

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı