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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Yurt genelinde sağanak alarmı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yurt genelinde sağanak alarmı
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Türkiye, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 7 günlük tahminine göre Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Ankara'da dün etkisini artıran kuvvetli sağanak trafiği olumsuz etkilerken; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum'da da yağışlar yerel olarak kuvvetli seyredecek. Hafta sonu Antalya'nın doğusu, Mersin kıyıları ve Adana'nın güneybatısında kuvvetli sağanak; Van, Hakkari ve Şırnak'ta ise 50-70 km/s hızında fırtına tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Doğu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SAĞANAK #YAĞIŞ

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Yurt genelinde sağanak alarmı
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