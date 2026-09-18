Yurt genelinde sağanak alarmı

Türkiye, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 7 günlük tahminine göre Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak
bekleniyor. Ankara'da dün etkisini artıran kuvvetli sağanak trafiği olumsuz etkilerken; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum'da da yağışlar yerel olarak kuvvetli seyredecek. Hafta sonu Antalya'nın doğusu, Mersin kıyıları ve Adana'nın güneybatısında kuvvetli sağanak; Van, Hakkari ve Şırnak'ta ise 50-70 km/s hızında fırtına tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Doğu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
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Mete Efendioğlu - Editör