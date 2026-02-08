Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, yüksek kesimlerde kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.