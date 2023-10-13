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Giriş Tarihi: 14.10.2023

‘Yurtdışı Buluşmaları’nın ilki Macaristan’da

‘Yurtdışı Buluşmaları’nın ilki Macaristan’da
TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde yer alan Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 19 Ekim 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Yurtdışında yaşayan Türklere ve Türk kültürüne ilgi duyan herkese açık şekilde düzenlenecek olan etkinliğe Klinik Psikolog Beyhan Budak da 'Kayıp Hazinemiz Mutluluk ve Kendine İyi Davranmanın Yolları' konulu söyleşisiyle dâhil olacak. Ayrıca; şair, yazar ve Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar, klinik psikolog Beyhan Budak ve Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay birbirinden özel konu başlıklarıyla katılımcılarla bir araya gelecek. 'Türk Edebiyatının ve Türkçe'nin Bugünü', 'Kimsenin Özel Olmadığı Bir Dünyada Türkçe Gazetecilik' başlıklı konular uzman isimler tarafından ele alınacak.

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‘Yurtdışı Buluşmaları’nın ilki Macaristan’da
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