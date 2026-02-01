Yurtdışındaki gençler İslam karşıtlığına karşı bilinçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel önem verdiği gençler için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye'nin yumuşak gücünü yansıtan 13 ayrı program hayata geçiriyor. Yurtdışında yaşayan Türk gençlerine destek sağlayan YTB, 2025 yılında yürüttüğü programlarla hem anavatan bağlarını güçlendiriyor hem de İslam karşıtlığına karşı gençleri bilinçlendiriyor. Antalya ve İstanbul'daki Gençlik Kampları'na 600 genç katılırken burslarla 49 öğrenci akademik başarılarını artırdı, 50'den fazla araştırma ve rapor hazırlanarak insan hakları ihlalleri ve İslam karşıtlığına dikkat çekildi. İnsan Hakları Eğitim Programı ile gençler, İslam karşıtlığının tarihî boyutlarını öğrenme fırsatı buldu. Kültürel gezilerle Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, ABD Üniversite Giriş Programı ve TEKNOFEST ziyaretleriyle gençlerin tarih bilincini ve kariyer hazırlıkları güçlendirildi.