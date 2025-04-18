Yurtdışından kargom var yalanıyla 283 bin lira dolandırdı

Küçükçekmece'de ikamet eden Y.A. sosyal medya üzerinden sözde yabancı uyruklu bir kişi ile tanıştı. Bir süre muhabbet edip arkadaş olan ikili ilişkilerini devam ettirdiler. Yabancı uyruklu kişi içerisinde çok değerli eşyaların olduğu bir kargo gönderdiğini bu kargonun Türkiye'den alınması gerektiğini söyledi. Y.A.'ya da kargo güvenliği için ödeme yapması gerektiğini kendisinin dönünce kargoları alıp ödemeyi iade edeceğini söyledi.

283 BİN LİRA KAPTIRDI

Bu duruma inanan Y.A. yurtdışından gelen kargolara yaklaşık 283 bin lira para ödedi. Ama sözde arkadaşı her gün yeni bir kargo gönderiyordu ve sürekli para ödemesini istiyordu. Bu durumdan şüphelenen Y.A. durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda sahte hesap açıp Y.A.'yı dolandırdığı iddia edilen S.G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.